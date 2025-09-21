افشاگر چینی کووید-۱۹ به ۴ سال زندان دیگر محکوم شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گزارشگران بدون مرز اعلام کردند، یک روزنامه‌نگار چینی که پس از مستندسازی مراحل اولیه شیوع کووید-۱۹ از مرکز این بیماری همه‌گیر که به چهار سال زندان محکوم شده بود، جمعه گذشته به چهار سال زندان دیگر محکوم شد.

گروه بین‌المللی آزادی مطبوعات (آر‌اس‌آف) روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که «ژانگ ژان» ۴۲ ساله، به اتهام «ایجاد اختلاف و ایجاد مشکل» در چین، همان اتهامی که منجر به زندانی شدن او در دسامبر ۲۰۲۰ پس از انتشار گزارش‌های دست اول از شهر مرکزی «ووهان» در مورد شیوع اولیه ویروس کرونا شد، محکوم شده است.

«الکساندرا بیلاکووسکا» مدیر بخش حمایت از خبرنگاران آسیا و اقیانوسیه آر‌اس‌آف، در بیانیه‌ای گفت: «او باید در سطح جهانی به عنوان یک قهرمان اطلاعات مورد تجلیل قرار گیرد، نه اینکه در شرایط بی‌رحمانه زندان گرفتار شود».

