پیشنهاد مادورو برای مذاکرات مستقیم با نماینده ترامپ
رئیسجمهور ونزوئلا با ارسال نامهای به همتای آمریکایی، نسبت به آمادگی برای گفتوگو جهت حل مشکلات میان دو کشور ابراز آمادگی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، پیشنهاد کرد تا با دولت «دونالد ترامپ ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کند.
در نامهای به ترامپ که توسط رویترز مشاهده شده، مادور ادعای آمریکا مبنی بر این که ونزوئلا نقشی اساسی در قاچاق مواد دارد را رد کرد و اشاره کرد که تنها ۵ درصداز تولیدات مخدر در کلمبیا، از طریق ونزئلا منتقل میشود. که به گفته وی ۷۰ درصد آن نیز تاوسط مقامات ونزوئلایی نابود میشود.
مادورو در نامه خود نوشت: «رئیسجمهور، من امیدوارم که با یکدیگر دروغهایی که روابطمان را که باید تاریخی و صلح آمیز باشند لکهدار کردهاند را شکست دهیم».
وی اظهار داشت: «این مسائل و سایر مسائل همیشه برای گفتوگوی مستقیم و صریح با فرستاده ویژه شما (ریچارد گرنل) باز خواهد بود تا بر سر و صدای رسانهای و اخبار جعلی غلبه شود».
رئیسجمهور ونزوئلا اشاره کرد که ریچارد گرنل، پیشتر در حل سریع اتهاماتی مبنی بر این اینکه ونزئلا از بازگرداندن مهاجران خودداری میکند کمک کرده است،.