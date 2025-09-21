ملونی:
باید دولتهای محافظهکارتری در اتحادیه اروپا تشکیل شوند
نخستوزیر ایتالیا، ابراز امیدواری کرد که دولتهای محافظهکارتری در اتحادیه اروپا، به ویژه در فرانسه که با بیثباتی سیاسی مواجه است، تشکیل شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «جورجیا ملونی»، نخستوزیر ایتالیا، ابراز امیدواری کرد که دولتهای محافظهکارتری در اتحادیه اروپا، به ویژه در فرانسه که با بیثباتی سیاسی مواجه است، تشکیل شوند.
ملونی در یک پیام ویدیویی به زبان فرانسوی گفت: «ما به دولتهای محافظهکار بیشتری در کنار خود نیاز داریم.»
وی با خطاب قرار دادن جنبش «هویت آزادیها» به رهبری ماریون مارشال، نماینده پارلمان اروپا از فرانسه، افزود: «امیدوارم روزی این اتفاق در فرانسه نیز رخ دهد تا به میلیونها فرانسوی یک جایگزین دولتی قوی و قابل اعتماد ارائه شود.»
ملونی در ویدیویی خطاب به شرکتکنندگان در رویدادی با عنوان «در اروپا، راست پیروز میشود» که توسط مارشال در پاریس برگزار شد، بر تمایل خود برای «تغییر اروپا» تأکید کرد و تأکید کرد که «احزاب محافظهکار در سراسر جهان آمادهاند تا مسئولیتهای دولتی را بر عهده بگیرند.»