خاویر میلی با نتانیاهو و ترامپ دیدار میکند
رئیسجمهور آرژانتین با همتای آمریکایی خود دیدار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور آرژانتین با همتای آمریکایی خود دیدار میکند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آرژانتین گزارش داد که «خاویر میلی»، رئیس جمهور آرژانتین، روز سهشنبه در چارچوب سفر به نیویوک با « دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد.
میلی که سیاست بینالمللی خود را همسو با ایالات متحده و اسرائیل میداند، همچنین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک برگزار میشود، با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، دیدار خواهد کرد.