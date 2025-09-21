خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خاویر میلی با نتانیاهو و ترامپ دیدار می‌کند

خاویر میلی با نتانیاهو و ترامپ دیدار می‌کند
کد خبر : 1688948
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آرژانتین با همتای آمریکایی خود دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور آرژانتین با همتای آمریکایی خود دیدار می‌کند. 

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آرژانتین ‌گزارش داد که «خاویر میلی»، رئیس جمهور آرژانتین، روز سه‌شنبه در چارچوب سفر به نیویوک با « دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود ‌دیدار خواهد کرد.

میلی که سیاست بین‌المللی خود را همسو با ایالات متحده و اسرائیل می‌داند، همچنین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ‌در نیویورک برگزار می‌شود، با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی