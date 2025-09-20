خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای سیاسی عالی یمن:

نوبت واکنش رهبران عرب فرا رسیده است

رئیس شورای سیاسی عالی یمن، تأکید کرد که پیام حمله اسرائیل به قطر برای همگان روشن است و هشدار داد که نوبت واکنش رهبران کشورهای عربی فرا رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «مهدی المشاط» رئیس شورای سیاسی عالی یمن، تأکید کرد که پیام حمله اسرائیل به قطر برای همگان روشن است و هشدار داد که نوبت واکنش رهبران کشورهای عربی فرا رسیده است.

وی بار دیگر بر موضع ثابت یمن در حمایت از فلسطین تأکید کرد. 

مهدی المشاط در سخنانی گفت: «آخرین فصل‌های جنایت اسرائیل شامل تلاش برای ترور هیأت حماس در دوحه، جنایات وحشیانه علیه غیرنظامیان در محله التحریر صنعا و استان الجوف و همچنین ادامه تجاوز به الحدیده بوده است».

وی تصریح کرد: «یمن پس از سال‌ها کشتار، ویرانگری سازمان‌یافته، محاصره و گرسنه‌داشتن عمدی، امروز استوارتر و نیرومندتر در دفاع از سرزمین خود ایستاده است.»

مهدی المشاط افزود که «بزرگداشت سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر، یادآور همبستگی با برادرانمان در غزه نیز بوده است؛ جایی که مردم نزدیک به دو سال است زیر ستم رژیم صهیونیستی بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای زندگی می‌کنند».

وی همچنین بر همبستگی یمن، دولت و ملت، با ملت‌های عربی که در معرض تجاوزات مداوم اسرائیل هستند تأکید کرد و هشدار داد: «پایگاه‌های آمریکا در منطقه برای حفاظت از دشمن اسرائیلی است، نه برای دفاع از کشورهای عربی».

رئیس شورای سیاسی عالی یمن در پایان خاطرنشان کرد: «یمن انتظار داشت که نشست فوق‌العاده دوحه به اقدامات عملی بیانجامد، نه صرفاً به بیان مواضع و واژه‌های محکومیت.»

 

 

