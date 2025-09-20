دادستان کل ونزوئلا:
آمریکا از تسلیحات هستهای علیه ماهیگیران بیدفاع استفاده میکند
دادستان کل ونزوئلا، خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره حملات آمریکا به قایقها در کارائیب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، «طارق ویلیام صعب» دادستان کل ونزوئلا، با اشاره به حملات آمریکا به چند قایق در منطقه کارائیب به بهانه قاچاق موادمخدر، گفت که استفاده از موشک و سلاحهای هستهای برای قتل ماهیگیران بیدفاع در یک قایق کوچک، جنایت علیه بشریت است که باید توسط سازمان ملل متحد بررسی شود.
ایالات متحده تاکنون به ۳ قایق در منطقه کارائیب به بهانه قاچاق مواد مخدر حمله کرده است.