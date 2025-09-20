به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه خبر دادند که روسیه تشدید تنش نظامی را بهترین راه برای مذاکره می‌داند.

به گفته افراد نزدیک به کرملین، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، به این نتیجه رسیده است که تشدید تنش نظامی بهترین راه برای وادار کردن اوکراین به مذاکره طبق شرایط اوست و بعید است «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا کار زیادی برای تقویت دفاع کی‌یف انجام دهد.

به گزارش بلومبرگ، از زمان دیدار ماه گذشته دو رهبر و درخواست پوتین برای واگذاری مناطق بیشتر در شرق اوکراین، نیروهای روسی حملات خود را به اهداف نظامی و غیرنظامی در اوکراین افزایش داده‌اند.

منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود گفتند پوتین قصد دارد به هدف قرار دادن شبکه انرژی و سایر زیرساخت‌های کی‌یف ادامه دهد.

این‌ منابع افزودند که مذاکرات در آلاسکا، پوتین را متقاعد کرده است که ترامپ هیچ علاقه‌ای به مداخله در این درگیری ندارد.

