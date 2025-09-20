گردانهای القسام «عکس خداحافظی» اسرای اسرائیلی را منتشر کرد
همزمان با آغاز عملیات نظامی جدید ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه، شاخه نظامی جنبش حماس امروز -شنبه- «عکس خداحافظی» از اسرای اسرائیلی که در اختیار دارد، منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الشروق، همزمان با آغاز عملیات نظامی جدید ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه، شاخه نظامی جنبش حماس امروز -شنبه- «عکس خداحافظی» از اسرای اسرائیلی که در اختیار دارد، منتشر کرد.
گردانهای القسام در پیامی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد اعلام کرد، به علت لجبازی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل عکس خداحافظی از اسرای اسرائیلی همزمان با آغاز عملیات (ارتش اسرائیل) در غزه منتشر میشود.
ارتش اسرائیل روز جمعه گسترش دامنه عملیات زمینی خود در نوار غزه را اعلام و تاکید کرد با قدرت و شدتی بیسابقه علیه حماس اقدام خواهد کرد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهر غزه دستور داد فقط از طریق خیابان الرشید به سمت جنوب نوار غزه حرکت کنند.