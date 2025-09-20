به گزارش ایلنا «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از گفت‌وگوی خود با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی خبر داد.

ماکرون نوشت: «با ولیعهد عربستان سعودی گفت‌وگو کردم، پذیرش اعلامیه نیویورک درباره راه‌حل دو دولتی از سوی ۱۴۲ کشور، نقطه عطفی در ترسیم مسیری برای صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه به شمار می‌رود».

وی اظهار داشت: «کنفرانس مربوط به راه‌حل دو دولتی که روز دوشنبه در نیویورک به‌صورت مشترک ریاست آن را بر عهده خواهیم داشت، باید گامی دیگر در بسیج جامعه جهانی باشد».

