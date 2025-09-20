ماکرون و بن سلمان گفتوگو کردند
رئیسجمهور فرانسه و ولیعهد عربستان گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از گفتوگوی خود با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی خبر داد.
ماکرون نوشت: «با ولیعهد عربستان سعودی گفتوگو کردم، پذیرش اعلامیه نیویورک درباره راهحل دو دولتی از سوی ۱۴۲ کشور، نقطه عطفی در ترسیم مسیری برای صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه به شمار میرود».
وی اظهار داشت: «کنفرانس مربوط به راهحل دو دولتی که روز دوشنبه در نیویورک بهصورت مشترک ریاست آن را بر عهده خواهیم داشت، باید گامی دیگر در بسیج جامعه جهانی باشد».