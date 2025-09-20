خبرگزاری کار ایران
طی روزهای آینده با ترامپ دیدار می‌کنم

رئیس جمهور اوکراین، گفت که با همتای آمریکایی خود طی روزهای آینده دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از لوموند، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، گفت که با همتای آمریکایی خود طی روزهای آینده دیدار می‌کند.

وی در بحبوحه حملات روسیه در اوکراین و پرواز هوایی در استونی، از دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته آینده خبر داد.

 زلنسکی گفت : «در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته آینده با دونالد ترامپ، دیدار خواهم کرد، زیرا روسیه حملات خود را  تشدید کرده است.»

زلنسکی  افزود که در جریان مذاکرات با ترامپ، درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و تحریم‌های روسیه گفتگو خواهد کرد.

