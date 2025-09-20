وضعیت حفاظتشده برای اتباع سوری در آمریکا پایان یافت
ایالت متحده وضعیت محافظت شده برا شهروندان سوری را پایان داد و از آنها خواست تا ظرف ۶۰ روز این کشور را ترک کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آمریکا به وضعیت موقت حفاظتشده برای اتباع سوریه پایان داده و به مهاجران سوری هشدار داد که اگر ظرف ۶۰ روز ایالات متحده را ترک نکنند، با دستگیری و اخراج مواجه خواهند شد.
براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی فدرال رجیستر که روز گذشته منتشر شد، این اقدام وضعیت موقت مهاجرت شده بیش از ۶هزار سوریهای را که از سال ۲۰۱۲ به وضعیت حقوقی دسترسی داشتند را از بین میبرد.
«تریشیا مک لافلین» سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیاینهای گفت: «وضعیت سوریه دیگر مانع از باگشت شهروندانش به خانه نیست».
این اقدام عنوان بخشی از تلاش گسترده «دونالد ترامپ» رئیس جمهورآمریکا، برای لغو وضعیت قانونی مهاجران انجام شد.