به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه جهت گفت‌وگو درباره تعدادی از موضوعات دوجانبه به کاخ سفید سفر می‌کند.

ترامپ در پلتفرم تروث نوشت: «ما در حال کار بر روی تعداد زیادی قراردادهای نظامی و تجاری ، از جمله خرید عمده هواپیماهای بوئینگ، یک قرارداد بزرگ اف-۱۶ و ادامه مذاکرات اف-۳۵ که انتظار داریم به نتیجه مثبتی برسد، با رئیس‌جمهور هستیم»

وی افزود: «رئیس‌جمهور اردوغان و من همیشه روابط خوبی داشتیم و من مشتاقم تا در بیست‌وپنجم (سپتامبر) با وی دیدار کنم».

