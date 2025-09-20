دو جبهه، یک فاجعه: آیا جهان آماده جنگ جهانی سوم است؟

به گزارش ایلنا، «ریچارد شیرف» ژنرال انگلیسی از سناریویی هولناک سخن می‌گوید که غرب را در آستانه یک مواجهه فاجعه‌بار قرار می‌دهد: جنگ جهانی سوم در دو جبهه به صورت همزمان.

بر اساس گزارش روزنامه «دیلی میل»، این سناریو خطرناک‌ترین احتمال برای هر استراتژیست نظامی در اروپا است، اما هیچ‌کس جرات بیان آن را نداشته است؛ تا اینکه «مارک روت» دبیرکل ناتو به طور غیرمستقیم به آن اشاره کرد. او در مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» گفت: «بیایید واقع‌بین باشیم. اگر رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ قصد حمله به تایوان را داشته باشد، ابتدا با شریکش، ولادیمیر پوتین در مسکو تماس می‌گیرد و می‌گوید: "شنیده‌ای، من این کار را انجام می‌دهم و از تو می‌خواهم که با حمله به خاک ناتو در اروپا، آنها را مشغول نگه داری. " احتمالا این سناریو به همین شکل پیش خواهد رفت.»

به نوشته این روزنامه، با پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۸ و آغاز روند دیرهنگام بازتسلیح اروپا، هرگونه اقدام هماهنگ چین و روسیه باید در آینده نزدیک رخ دهد تا هر دو طرف بتوانند دستاوردهای استراتژیک خود را تحقق بخشند.

در ادامه، توالی فرضی رخدادها بر اساس سناریوی ژنرال ریچارد شیرف آورده شده است:

روز اول

– ساعت ۱۲:۰۰ (به وقت گرینویچ): قطع گسترده برق در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، که باعث اختلال در خدمات حیاتی می‌شود؛ بیمارستان‌ها به ژنراتورهای اضطراری متکی شده و بانک‌ها معاملات را متوقف می‌کنند. آشوب و غارت در خیابان‌ها گسترش می‌یابد.

– ساعت ۱۲:۱۱: قطع برق پراکنده در لتونی و استونی نیز گزارش می‌شود.

– ساعت ۱۵:۱۶: رئیس‌جمهور لیتوانی حالت فوق‌العاده اعلام می‌کند و شواهد حاکی از تحریک‌گران وارد شده از بلاروس است.

– ساعت ۱۶:۳۰: وزیر انرژی اعلام می‌کند که حمله ناشی از نرم‌افزارهای مخرب نفوذی به شبکه برق است و بحران ممکن است چندین روز ادامه یابد.

– ساعت ۱۸:۱۵: منع رفت‌وآمد کامل در لیتوانی و استونی اعلام می‌شود.

– ساعت ۲۰:۲۰: مشکلات کوچک برق در انگلیس، فرانسه و آلمان ایجاد وحشت می‌کند؛ کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار آرامش می‌شود.

روز دوم

– ساعت ۷:۰۰: پوتین وضعیت آمادگی کامل را در نیروهای کالینینگراد اعلام و بیش از ۶۰ هزار سرباز را در مرز لیتوانی مستقر می‌کند.

– ساعت ۸:۱۰: اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که هرگونه تجاوز غیرقابل قبول است؛ لاوروف پاسخ می‌دهد که روس‌ها در ویلنیوس تحت حملات قومی قرار دارند.

– ساعت ۱۱:۳۵: درگیری در نزدیکی دریاچه ویستیتیس در «گذرگاه سواولکی» رخ می‌دهد که به کشته شدن دو سرباز ناتو منجر می‌شود.

– ساعت ۱۱:۴۸: پوتین به بهانه «شورش لیتوانیایی‌ها» دستور حمله به گذرگاه استراتژیک را صادر می‌کند؛ هواپیماهای روسی برای اعلام تسلط هوایی به پرواز درمی‌آیند.

– ساعت ۱۲:۰۲: دبیرکل ناتو ماده پنجم پیمان را فعال اعلام می‌کند، اما در فلوریدا، ترامپ هنوز بیدار نشده و وزیر دفاعش موضوع را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و می‌گوید: «شما دارید از رئیس‌جمهور می‌خواهید به خاطر پرواز هواپیماهای کم‌ارتفاع اعلان جنگ کند؟»

روز سوم

– ساعت ۶:۳۰: نیروهای روسیه گروه پیشرفته تقویت‌شده ناتو در لیتوانی را بمباران می‌کنند؛ بیش از ۵۰ نفر زخمی شده و نیروها مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

– ساعت ۹:۰۰: ترامپ در پلتفرم «تروث سوشیال» می‌نویسد: «با پوتین صحبت کردم؛ تماس بسیار خوبی بود. لیتوانی کشوری شکست‌خورده است و روس‌ها آنجا به امنیت نیاز دارند. ولادیمیر دوست آمریکا است همانطور که من خواهان صلح هستم.»

– ساعت ۱۵:۳۵: تانک‌های روسی به حومه ویلنیوس می‌رسند و ارتش لیتوانی به دلیل قطعی برق قادر به مقاومت نیست؛ آلمان نیروهای خود را عقب می‌کشد و انگلیس برای احتمال حمله به استونی آماده می‌شود.

روز چهارم

– ساعت ۴:۰۰: شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین از پوتین تمجید می‌کند و حمایت کامل چین شامل موشک‌های فراصوت و صدها هزار گلوله را اعلام می‌دارد.

– ساعت ۱۸:۰۰: چین بزرگ‌ترین حمله موشکی تاریخ را به تایوان آغاز می‌کند؛ فرودگاه‌ها، بنادر، مراکز فرماندهی و سامانه‌های پدافند هوایی هدف قرار می‌گیرند.

– ساعت ۲۱:۰۰: ترامپ چین را به «شدیدترین تحریم‌ها» تهدید می‌کند اما هیچ تعهد نظامی نمی‌دهد.

روز پنجم

– ساعت ۱:۰۰: نیروی دریایی چین با حامل‌های بزرگ و کشتی‌های فرود، تایوان را محاصره می‌کند.

– ساعت ۲:۰۰: نیروهای ویژه چینی با چتر نجات وارد تایوان می‌شوند؛ اما تقریبا نیمی از افسران تایوانی در حملات قبلی کشته شده‌اند.

– ساعت ۴:۰۰: ۷۵۰ هزار نیروی چینی در ساحل آماده عبور از تنگه تایوان می‌شوند.

– ساعت ۱۲:۳۰: کاخ سفید به انگلیس اطلاع می‌دهد که آمریکا در دفاع از تایوان وارد جنگ نخواهد شد؛ ترامپ سقوط تایوان را فرصتی «عالی» برای تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های نیمه‌رسانا می‌داند.

– ساعت ۱۳:۴۷: امانوئل ماکرون حق چین در الحاق تایوان را به رسمیت می‌شناسد و خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت می‌شود؛ دولت سقوط کرده تایپه پس از چند ساعت تسلیم می‌شود.

– ساعت ۱۴:۰۲: انگلیس دستور می‌دهد ناو هواپیمابر «کوئین الیزابت» از منطقه تایوان خارج شود و نیروهای خود را از بالتیک عقب بکشد تا از رویارویی مستقیم اجتناب کند.

در عرض تنها پنج روز، توازن قوا در جهان به کلی تغییر می‌کند: چین به آرزوی تاریخی خود برای کنترل تایوان دست می‌یابد، روسیه اوکراین را تحت سلطه درمی‌آورد و شروع به بازگرداندن سلطه خود بر کشورهای بالتیک می‌کند، و ناتو عملاً فروپاشیده است.

انتهای پیام/