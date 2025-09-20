خبرگزاری کار ایران
سقوط بالگرد نظامی آمریکایی ۴ کشته بر جای گذاشت

مقامات آمریکایی اعلام کردند که در پی سقوط بالگرد نظامی این کشور در ایالت واشنگتن، ۴ سرباز کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، فرماندهی عملیات ویژه ارتش آمریکا اعلام کرد که گمان می‌رود چهار سرباز آمریکایی پس از سقوط یک بالگرد نظامی در ساعات پایانی چهارشنبه گذشته در جریان یک پرواز آموزشی معمول در ایالت واشنگتن، کشته شده باشند.

مقامت اعلام کردند: «بالگرد ام‌اچ-۶۰ بلک هاک که حامل ۴ نفر بود، در نزدیکی پایگاه لوئس-مک کورد سقوط کرد».

این فرماندهی اعلام کرد که چهار سرباز، از اعضای سرویس هنگ ۱۶۰ عملیات ویژه هوایی بودند. 

 

 

