تایوان:
مصمم به دفاع از خود هستیم
رئیسجمهور تایوان گفت که کشورش مصمم به دفاع از خود در برابر تهاجم است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لای چینگ-ته» رئیسجمهور تایوان امروز -شنبه- در پایان یک هفته رویدادهای دفاعی گفت که پیام تایوان به جامعه بینالمللی، آمادگی برای دفاع از خود است.
رئیسجمهور تایوان در جریان سخنرانی خود در مجمعی در مورد تلاشهای تایوان برای تقویت آمادگی در برابر بلایای طبیعی یا جنگ، به کتابچه راهنمای جدید دفاع مدنی دولت این کشور که روز سهشنبه به عنوان بخشی از تلاشها برای آماده کردن مردم برای حمله احتمالی چین منتشر شد، اشاره کرد .
لای با نقل یکی از پیامهای کلیدی این کتابچه راهنما گفت: «مهمتر از همه، ما به همه میگوییم که در صورت تهاجم نظامی به تایوان، هرگونه ادعایی مبنی بر تسلیم دولت یا شکست ملت، نادرست است».
لای اظهار داشت: «مردم نباید هیچ ادعایی را که تایوان در صورت تهاجم تسلیم شده است باور کنند».
تایوان با فشار نظامی شدید از سوی چین که این جزیره را به عنوان قلمرو خود میداند مواجه است.