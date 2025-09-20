تحرکات عربستان سعودی برای تقویت صنایع دفاعی: همکاری با ترکیه پس از توافق با پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، عربستان سعودی در راستای گسترش همکاری‌های نظامی خود، به تازگی توافق‌نامه‌ای استراتژیک با پاکستان امضاء کرده و اکنون به دنبال تقویت روابط دفاعی با ترکیه است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که خالد بیاری، معاون وزیر دفاع سعودی، در سفر به استانبول، با مقامات ارشد صنایع دفاعی ترکیه دیدار کرده است.

در این دیدار که در حاشیه جشنواره "تکنوفست" برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله همکاری در زمینه‌های صنایع دفاعی و بومی‌سازی فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تلاش‌ها به منظور بهره‌برداری از تجربیات و تکنولوژی‌های پیشرفته در حوزه دفاع و امنیت صورت می‌گیرد.

عربستان سعودی، که برای سال 2025 بودجه دفاعی معادل 78 میلیارد دلار تخصیص داده است، به دنبال بومی‌سازی صنایع دفاعی خود و تقویت شراکت‌های بین‌المللی در این زمینه است. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در توسعه صنایع دفاعی، به عنوان شریک اصلی عربستان در این مسیر مطرح می‌شود.

این تحولات نشان‌دهنده عزم جدی عربستان برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و گسترش تبادل دانش و فناوری با کشورهای پیشرفته در حوزه دفاع است.

انتهای پیام/