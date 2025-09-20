خبرگزاری کار ایران
حمله سایبری به فرودگاه بروکسل سبب لغو برخی پروازها شد

حمله سایبری به چندین فرودگاه اروپایی از جمله فرودگاه بروکسل، پایتخت بلژیک، سبب لغو شدن برخی از پروازها شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، براساس گزارش‌ها حملات سایبری عصر روزگذشته -جمعه- به سیستم‌های سوار شدن و پذیرش مسافران چندین فرودگاه اروپایی، از جمله فرودگاه «بروکسل» آسیب رساند و باعث شد برخی از پروازهای امروز به تعویق بیفتد یا لغو شود.

بر اساس گزارش، فقط پذیرش دستی پروازها امکان‌پذیر است و در حال حاضر کار برای بازگرداندن سیستم‌ها به حالت عادی در حال انجام است.

 

