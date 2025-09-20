حمله سایبری به فرودگاه بروکسل سبب لغو برخی پروازها شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، براساس گزارش‌ها حملات سایبری عصر روزگذشته -جمعه- به سیستم‌های سوار شدن و پذیرش مسافران چندین فرودگاه اروپایی، از جمله فرودگاه «بروکسل» آسیب رساند و باعث شد برخی از پروازهای امروز به تعویق بیفتد یا لغو شود.

بر اساس گزارش، فقط پذیرش دستی پروازها امکان‌پذیر است و در حال حاضر کار برای بازگرداندن سیستم‌ها به حالت عادی در حال انجام است.

