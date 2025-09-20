به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، روزگذشته -جمعه- در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد تاسیس این سازمان، خواستار تجدید وحدت جهانی شد.

گوترش هنگام سخنرانی در جمع کارکنان در مراسم یاد بود در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «اغلب در تاریک‌ترین ساعات، زمانی که ناامیدی پدیدار و اختلافات عمیق‌تر می‌شود، بشریت برای تاریخ سازی گرد هم می‌آید».

وی اظهار داشت: «مشکلات جهانی، راه‌حل‌های جهانی می‌طلبند. همه ما مفتخریم که بخشی از یکی از بلندپروازانه‌ترین و عمیق‌ترین اقدامات تاریخ بشر هستیم، اینکه که علیرغم اختلافاتمان، با یکدیگر مشکلات را حل کنیم».

گوترش ضمن تمجید از تلاش نیروهای حافظ صلح، کارکنان بشردوستانه، دیبپلمات‌ها و جامعه مدنی که به گفته وی جهان را نه فقط از طریق اعلامیه‌ها که از طریق فداکاری تغییر داده‌اند گفت: «سازمان ملل متحد فقط مجموعه‌ای از ساختمان‌ها یا تنها کلماتی بر روی کاغذ نیست، بلکه در شما زنده است».

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به دست آوردهای این نهاد در طی هشت دهه گذشته از جمله، پیشگیری از جنگ‌ها، بهبود آموزش و بهداشت جهانی و نجات جان انسان‌ها از طریق کمک‌های بشردوستانه، افزود:‌ «ارزش این نهاد هم در آنچه به دست آمده هم در آنچه پیش روی ما قرار دارد نهفته است».

