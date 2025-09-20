خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گوترش:

در تاریک‌ترین ساعات، بشریت برای تاریخ سازی گرد هم می‌آید

در تاریک‌ترین ساعات، بشریت برای تاریخ سازی گرد هم می‌آید
کد خبر : 1688532
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل در مراسم هشتادمین سالگرد تاسیس این نهاد خواستار تجدید وحدت بین‌المللی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، روزگذشته -جمعه- در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد تاسیس این سازمان، خواستار تجدید وحدت جهانی شد.

گوترش هنگام  سخنرانی در جمع کارکنان در مراسم یاد بود در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «اغلب در تاریک‌ترین ساعات، زمانی که ناامیدی پدیدار  و اختلافات عمیق‌تر می‌شود، بشریت برای تاریخ سازی گرد هم می‌آید».

وی اظهار داشت: «مشکلات جهانی، راه‌حل‌های جهانی می‌طلبند. همه ما مفتخریم که بخشی از یکی از بلندپروازانه‌ترین و عمیق‌ترین اقدامات تاریخ بشر هستیم، اینکه که علیرغم اختلافاتمان، با یکدیگر مشکلات را حل کنیم».

گوترش ضمن تمجید از تلاش نیروهای حافظ صلح، کارکنان بشردوستانه، دیبپلمات‌ها و جامعه مدنی که به گفته وی جهان را نه فقط از طریق اعلامیه‌ها که از طریق فداکاری تغییر داده‌اند گفت: «سازمان ملل متحد فقط مجموعه‌ای از ساختمان‌ها یا تنها کلماتی بر روی کاغذ نیست، بلکه در شما زنده است».

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به دست آوردهای این نهاد در طی هشت دهه گذشته از جمله، پیشگیری از جنگ‌ها، بهبود آموزش و بهداشت جهانی و نجات جان انسان‌ها از طریق کمک‌های بشردوستانه، افزود:‌ «ارزش این نهاد هم در آنچه به دست آمده هم در آنچه پیش روی ما قرار دارد نهفته است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی