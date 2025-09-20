سخنان نعیم قاسم؛ بازتابی از همگرایی تهران و ریاض / "الشرع" در مسیر نزدیکی به ایران

به گزارش ایلنا، روزنامه "النشرة" لبنان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که سخنان شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در روز جمعه درباره عربستان سعودی، نشان‌دهنده همگرایی سازنده ایران و عربستان است که در نتیجه سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاض در روزهای اخیر، نمایان شده است.

این منبع تأکید کرد که تماس‌ها میان سعودی‌ها و ایرانی‌ها از ماه‌ها پیش برقرار بوده است، اما تجاوز رژیم اسرائیل به قطر، باعث کاهش فاصله میان ریاض و تهران شده است. این موضوع همچنین عربستان را به امضای پیمان دفاعی با پاکستان سوق داد تا از خود در برابر هرگونه اقدام خصمانه اسرائیل محافظت کند.

به گفته این منبع، در هفته‌های آینده شاهد اقداماتی خواهیم بود که به شکل‌گیری سیاست‌های منطقه‌ای جدید منجر خواهد شد و احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه نیز - با حمایت ترکیه و تأیید عربستان- به سمت نزدیکی با ایران گام خواهد برداشت.

ظبق این گزارش، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت سالگرد شهید ابراهیم عقیل، از عربستان سعودی خواست تا فصل جدیدی در روابط با مقاومت باز کند. او بر ضرورت گفت‌وگو بر مبنای این نکته تأکید کرد که اسرائیل دشمن است.

انتهای پیام/