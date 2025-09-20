۳ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در پس حمله پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین، ۳ تن کشته شدند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز -شنبه- اعلام کرد که روسیه شبانه با پهپاد و موشک حمله گسترده‌ای را به اوکراین انجام داد که در پی آن ۳ تن کشته و ده‌ها تن مجروح شدند».

رئیس‌جمهور اوکراین در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام گفت: «روسیه با حدود ۵۸۰ پهپاد و ۴۰ موشک، زیرساخت‌ها، شرکت‌های تولیدی غیرنظامی و مناطق مسکونی، در مناطق مختلف سراسر کشور هدف قرار داد».

انتهای پیام/