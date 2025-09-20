خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت امور خارجه پاکستان:

توافقنامه دفاع استراتژیک با عربستان، تهدید علیه کشور دیگری نیست

توافقنامه دفاع استراتژیک با عربستان، تهدید علیه کشور دیگری نیست
کد خبر : 1688461
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که توافقنامه دفاع استراتژیک مشترک امضا شده بین این کشور و عربستان سعودی برای تهدید هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که توافقنامه دفاع استراتژیک مشترک امضا شده بین این کشور و عربستان سعودی برای تهدید هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی، این توافقنامه را «نقطه عطفی در ارتقای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی» توصیف کرد و تأکید کرد که «این توافقنامه ماهیت دفاعی دارد و علیه هیچ کشور ثالثی نیست.»

وی افزود که «همکاری دفاعی بین اسلام آباد و ریاض از دهه ۱۹۶۰ ستون اساسی روابط بین دو کشور بوده است و این توافقنامه به این همکاری چند دهه‌ای رسمیت می‌بخشد.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی