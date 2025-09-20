توافقنامه دفاع استراتژیک با عربستان، تهدید علیه کشور دیگری نیست

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که توافقنامه دفاع استراتژیک مشترک امضا شده بین این کشور و عربستان سعودی برای تهدید هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی، این توافقنامه را «نقطه عطفی در ارتقای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی» توصیف کرد و تأکید کرد که «این توافقنامه ماهیت دفاعی دارد و علیه هیچ کشور ثالثی نیست.»

وی افزود که «همکاری دفاعی بین اسلام آباد و ریاض از دهه ۱۹۶۰ ستون اساسی روابط بین دو کشور بوده است و این توافقنامه به این همکاری چند دهه‌ای رسمیت می‌بخشد.»

