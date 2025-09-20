خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ خبر داد:

آمریکا به سومین قایق در کارائیب حمله کرد

آمریکا به سومین قایق در کارائیب حمله کرد
کد خبر : 1688453
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکایی از حمله به سومین قایق در کارائیب، با ادعای قاچاق مواد مخدر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت که نیروهای آمریکایی به یک قایق که وی مدعی شد در حال قاچاق مواد مخدر بود،حمله کردند که در پید آن ۳ تن کشته شدند.

ترامپ گفت که پس از تایید اطلاعات آمریکا مبنی بر قاچاق مواد مخدر توسط این قایق، دستور حمله به آن را که در حوزه مسئولیت فرماندهی جنوبی آمریکا بود را صادر کرده است.

 این سومین باری است که نیروهای آمریکایی در منطقه کارائیب، قایق‌ها را با ادعای قاچاق مواد  مخدر هدف حمله قرار می‌‎دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی