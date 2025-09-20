آمریکا به سومین قایق در کارائیب حمله کرد

به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت که نیروهای آمریکایی به یک قایق که وی مدعی شد در حال قاچاق مواد مخدر بود،حمله کردند که در پید آن ۳ تن کشته شدند.

ترامپ گفت که پس از تایید اطلاعات آمریکا مبنی بر قاچاق مواد مخدر توسط این قایق، دستور حمله به آن را که در حوزه مسئولیت فرماندهی جنوبی آمریکا بود را صادر کرده است.

این سومین باری است که نیروهای آمریکایی در منطقه کارائیب، قایق‌ها را با ادعای قاچاق مواد مخدر هدف حمله قرار می‌‎دهند.

