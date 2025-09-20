به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که جت‌های جنگنده این کشور حریم هوایی استونی را نقض نکردند و در مسیر خود از شمال غربی روسیه به سمت «کالینینگراد»، منطقه بالتیک روسیه، بر فراز آب‌های بی‌طرف دریای بالتیک پرواز کردند.

وزارت دفاع روسیه با انتشار پیامی در پلتفرم تلگرام، در رابطه با گزارش نقض حریم هوایی استونی از سوی سه جنگنده روسی اعلام کرد: «این پرواز، همانطور که توسط بررسی‌های مستقل تایید شده است، مطابق با قوانین بین‌المللی حاکم بر حریم هوایی و بدون نقض مرزهای سایر کشورها انجام شد».

این وزارت خانه افزود:‌ «در طول پرواز، هواپیمای روسی از مسیر پرواز توافق شده منحرف نشد و حریم هوایی استونی را نقض نکرد».

استونی، عضو ناتو، پیشتر اعلام کرده بود که سه جت نظامی روسیه به مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی آن را نقض کردند.

