به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) روزگذشته -جمعه- با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، آنهارا نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت خواند و هشدار داد که این حملات ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.

یونیفل در بیانیه خود اعلام کرد: «حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است و ثبات شکننده‌ای را که از نوامبر سال گذشته ایجاد شده است را به خطر می‌اندازد».

در این بیانیه افزوده شد: «این حملات اعتماد غیرنظامیان را به امکان دستیابی به یک راه‌حل غیرخشونت‌آمیز برای این درگیری بیشتر تضعیف می‌کند».

یونیفل همچنی اعلام کرد که از هر دو طرف قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در اجرای آن حمایت می‌کند.

