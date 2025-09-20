برافراشته شدن پرچم سوریه بر فراز سفارت این کشور در واشنگتن

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «اسعد حسن الشیبانی»، وزیر خارجه و مهاجرین سوریه، پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت این کشور در واشنگتن پایتخت آمریکا، برافراشت.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، الشیبانی پس از این مراسم، طی اظهاراتی کوتاه گفت: «این لحظه‌، لحظه ای تاریخی است که بیانگر جانفشانی هر سوری است. در این لحظه، نمی‌توانیم شهدا، خانواده‌های مفقودین و مجروحین و کسانی که فداکاری کردند تا سوریه را در این جایگاه ببینند، فراموش کنیم.»

وزیر خارجه سوریه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «پس از دهه‌ها غیبت، امروز پرچم جمهوری عربی سوریه با افتخار بر فراز سفارت ما در واشنگتن برافراشته شد. با احساس غرور و عزت، نماینده ملتی هستم که ایستادگی کرد و میهنی که در هم نشکست. سوریه اکنون بازگشته است.»

