لایحه سناتورهای آمریکایی برای استفاده از دارایی‌های روسیه
گروهی از سناتورهای آمریکایی، لایحه‌ای را ارائه کردند که دولت این کشور را موظف می‌کند از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور کمک به اوکراین استفاده کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، گروهی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب، لایحه‌ای را ارائه کردند که واشنگتن را ملزم می‌کند دارایی‌های مسدود شده روسیه در ایالات متحده را به طور منظم به اوکراین منتقل کند.

این قوانین به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا دارایی‌های مسدود شده روسیه را مصادره کرده و به اوکراین کمک نظامی ارائه دهد.

بر اساس سندی که توسط کمیته روابط خارجی «سنا» منتشر شده، باید چندین اصلاحیه در قوانینی که توسط «جو بایدن» رئیس جمهور پیشین این کشور در سال ۲۰۲۴ امضا شده، اعمال شود.

همچنین بر اساس این لایحه،  دولت آمریکا باید  یک کمپین دیپلماتیک قوی و پایدار را  برای ترغیب  متحدان  به استفاده از  دست‌کم ۵ درصد از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین  آغاز کند.

 

 

 

 

