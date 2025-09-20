هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا درباره تهدید القاعده
مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده اعلام کرد که فراخوانهای اخیر القاعده برای حملات علیه ایالات متحده، تهدید پایدار این گروه برای این کشور را نشان میدهد.
این مرکز در یادداشتی به نیروهای نظامی این کشور اعلام کرد که القاعده و گروه وابسته به آن در یمن، القاعده در شبه جزیره عربستان، «احتمالاً به دنبال استفاده از نشریات رسانهای و درگیریهای جهانی خود، به ویژه در مواردی که حمایت یا دخالت نظامی ایالات متحده وجود دارد، برای الهام بخشیدن به مهاجمان بالقوه هستند.»
در این یادداشت از مقامات دولتی خواسته شده است که از بیاحتیاطی خودداری کنند، جزئیات مربوط به برنامههای سفر، برنامهها و مکانها را منتشر یا به اشتراک نگذارند و نشانها و سایر اشکال شناسایی را خارج از محل کار بردارند.