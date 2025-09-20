خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا درباره تهدید القاعده

هشدار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا درباره تهدید القاعده
کد خبر : 1688360
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده اعلام کرد که فراخوان‌های اخیر القاعده برای حملات علیه ایالات متحده، تهدید پایدار این گروه برای این کشور را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده  اعلام کرد که فراخوان‌های اخیر القاعده برای حملات علیه ایالات متحده، تهدید پایدار این گروه برای این کشور را نشان می‌دهد.

این مرکز در یادداشتی به نیروهای نظامی این کشور اعلام کرد که القاعده و گروه وابسته به آن در یمن، القاعده در شبه جزیره عربستان، «احتمالاً به دنبال استفاده از نشریات رسانه‌ای و درگیری‌های جهانی خود، به ویژه در مواردی که حمایت یا دخالت نظامی ایالات متحده وجود دارد، برای الهام بخشیدن به مهاجمان بالقوه هستند.»

در این یادداشت از مقامات دولتی خواسته شده است که از بی‌احتیاطی خودداری کنند، جزئیات مربوط به برنامه‌های سفر، برنامه‌ها و مکان‌ها را منتشر یا به اشتراک نگذارند و نشان‌ها و سایر اشکال شناسایی را خارج از محل کار بردارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی