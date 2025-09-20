به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه پرتغال اعلام کرد که این کشور روز یکشنبه، پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، جایی که انتظار می‌رود حدود ده کشور دیگر نیز از این اقدام پیروی کنند.

وزارت خارجه پرتغال در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود توضیح داد که «وزارت امور خارجه تأیید می‌کند که پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت... این به رسمیت شناختن رسماً در روز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر، اعلام خواهد شد.»

لیسبون در ماه ژوئیه گذشته، با توجه به «تحول بسیار نگران‌کننده درگیری» و بحران انسانی، و همچنین «تهدیدهای مکرر اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های فلسطینی»، قصد خود را برای برداشتن این گام اعلام کرد.

انتهای پیام/