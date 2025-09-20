خبرگزاری کار ایران
زلنسکی:

آسیب گسترده‌ای به نیروهای روسی وارد کردیم

آسیب گسترده‌ای به نیروهای روسی وارد کردیم
رئیس جمهور اوکراین، گفت که نیروهای روسی متحمل خسارات سنگینی از سوی نیروهای این کشور شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، گفت که نیروهای روسی متحمل خسارات سنگینی از سوی نیروهای این کشور شده‌اند.

به گفته زلنسکی، حمله اوکراین در نزدیکی شهرهای پوکروفسک و دوبروبی آسیب سنگینی به قوای روسیه وارد کرد.

زلنسکی در سخنرانی ویدیویی  خود گفت که این ضدحمله، برنامه‌های روسیه را برای دستیابی به هدف دیرینه تصرف مرکز تدارکات پوکروفسک خنثی کرده است.

زلنسکی افزود: «یکی از مهمترین محورهای حمله روسیه آنجا بود و آنها نتوانستند حمله‌ای جامع انجام دهند. ارتش ما در حال نابودی نیروهای آنها است.»

