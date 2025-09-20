آمریکا فروش انواع خاصی از سلاح به کشورهای اروپایی را به حالت تعلیق درآورده است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نشریه آتلانتیک به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت آمریکا فروش انواع خاصی از سلاح به کشورهای اروپایی را به منظور تکمیل ذخایر خود به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش این نشریه، معاون وزیر دفاع آمریکا، در اوایل سپتامبر به وزارت خارجه اطلاع داد که نیازی به چندین محموله نظامی به کشورهای خارجی نمی‌بیند. به طور خاص، او فروش سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت به دانمارک را تأیید نکرد زیرا خود ایالات متحده فاقد آنها است.

منابع نشریه آتلانتیک گزارش دادند که پنتاگون فهرستی از سامانه‌های تسلیحاتی کمیاب تهیه کرده و قصد دارد فروش آنها به متحدان اروپایی خود را مسدود کند. مدت زمان این ممنوعیت، تعداد اقلام موجود در این فهرست یا احتمال گسترش آن هنوز فاش نشده است.

انتهای پیام/