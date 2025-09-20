خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا فروش انواع خاصی از سلاح به کشورهای اروپایی را به حالت تعلیق درآورده است

آمریکا فروش انواع خاصی از سلاح به کشورهای اروپایی را به حالت تعلیق درآورده است
کد خبر : 1688330
لینک کوتاه کپی شد.

نشریه آتلانتیک به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت آمریکا فروش انواع خاصی از سلاح به کشورهای اروپایی را به منظور تکمیل ذخایر خود به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نشریه آتلانتیک به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت آمریکا فروش انواع خاصی از سلاح به کشورهای اروپایی را به منظور تکمیل ذخایر خود به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش این نشریه، معاون وزیر دفاع آمریکا، در اوایل سپتامبر به وزارت  خارجه اطلاع داد که نیازی به چندین محموله نظامی به کشورهای خارجی نمی‌بیند. به طور خاص، او فروش سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت به دانمارک را تأیید نکرد زیرا خود ایالات متحده فاقد آنها است.

منابع نشریه آتلانتیک گزارش دادند که پنتاگون فهرستی از سامانه‌های تسلیحاتی کمیاب تهیه کرده و قصد دارد فروش آنها به متحدان اروپایی خود را مسدود کند. مدت زمان این ممنوعیت، تعداد اقلام موجود در این فهرست یا احتمال گسترش آن هنوز فاش نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی