خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نابودی ۹۰ درصد تأسیسات آنروا پس از حملات رژیم صهیونیستی

نابودی ۹۰ درصد تأسیسات آنروا پس از حملات رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1688324
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی آنروا گفت که ۹۰ درصد از تأسیسات این آژانس در غزه پس از بیش از ۳۰۰ حمله اسرائیل که مدارس آن را هدف قرار داده، به طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عدنان ابو حسنه» سخنگوی آنروا گفت که ۹۰ درصد از تأسیسات این آژانس در غزه پس از بیش از ۳۰۰ حمله اسرائیل که مدارس آن را هدف قرار داده، به طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

وی همچنین اعلام کرد که شش هزار کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در انتظار دریافت مجوز ورود به غزه هستند و هشدار داد که فاجعه انسانی در حال عمیق‌تر شدن است و «هیچ خانواده‌ای در غزه توان تحمل هزینه یک‌بار دیگر آوارگی را ندارد».

ابو حسنه هشدار داد: «حتی جایی برای برپا کردن یک چادر هم وجود ندارد»؛ و این در حالی است که هزاران نفر همچنان از بمباران شدید در شمال غزه می‌گریزند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی