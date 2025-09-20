نابودی ۹۰ درصد تأسیسات آنروا پس از حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عدنان ابو حسنه» سخنگوی آنروا گفت که ۹۰ درصد از تأسیسات این آژانس در غزه پس از بیش از ۳۰۰ حمله اسرائیل که مدارس آن را هدف قرار داده، به طور کامل یا جزئی تخریب شده است.

وی همچنین اعلام کرد که شش هزار کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در انتظار دریافت مجوز ورود به غزه هستند و هشدار داد که فاجعه انسانی در حال عمیق‌تر شدن است و «هیچ خانواده‌ای در غزه توان تحمل هزینه یک‌بار دیگر آوارگی را ندارد».

ابو حسنه هشدار داد: «حتی جایی برای برپا کردن یک چادر هم وجود ندارد»؛ و این در حالی است که هزاران نفر همچنان از بمباران شدید در شمال غزه می‌گریزند.

