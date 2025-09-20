خبرگزاری کار ایران
استونی خواستار برگزاری نشست مشورتی با دیگر اعضای ناتو شد
کد خبر : 1688323
وزارت خارجه استونی اعلام کرد که این کشور پس از نقض حریم هوایی‌ خود از سوی جنگنده‌های روسیه در روز جمعه، خواستار مشورت با دیگر اعضای ناتو شده است.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه استونی اعلام کرد که این کشور پس از نقض حریم هوایی‌ خود از سوی جنگنده‌های روسیه در روز جمعه، خواستار مشورت با دیگر اعضای ناتو شده است.

این وزارتخانه ورود جنگنده‌های روسی را «وقیحانه» توصیف کرده و گفت که سه فروند جنگنده میگ ۳۱ روسیه «بدون مجوز وارد حریم هوایی استونی شدند و به مدت ۱۲ دقیقه در آسمان خلیج فنلاند باقی ماندند».

یک سخنگوی ناتو اعلام کرد که این ائتلاف نظامی «بلافاصله واکنش نشان داده و هواپیماهای روسی را رهگیری کرده است» . وی این اقدام را «نمونه‌ای دیگر از رفتار بی‌پروای روسیه و توانایی ناتو برای پاسخ‌گویی» دانست.

در همین راستا، ایتالیا، فنلاند و سوئد جنگنده‌های خود را در چارچوب مأموریت ناتو برای تقویت جناح شرقی به پرواز درآوردند.

این در حالی است که روسیه، نقض حریم هوایی استونی را تکذیب کرد.

 

