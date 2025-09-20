استونی خواستار برگزاری نشست مشورتی با دیگر اعضای ناتو شد
وزارت خارجه استونی اعلام کرد که این کشور پس از نقض حریم هوایی خود از سوی جنگندههای روسیه در روز جمعه، خواستار مشورت با دیگر اعضای ناتو شده است.
این وزارتخانه ورود جنگندههای روسی را «وقیحانه» توصیف کرده و گفت که سه فروند جنگنده میگ ۳۱ روسیه «بدون مجوز وارد حریم هوایی استونی شدند و به مدت ۱۲ دقیقه در آسمان خلیج فنلاند باقی ماندند».
یک سخنگوی ناتو اعلام کرد که این ائتلاف نظامی «بلافاصله واکنش نشان داده و هواپیماهای روسی را رهگیری کرده است» . وی این اقدام را «نمونهای دیگر از رفتار بیپروای روسیه و توانایی ناتو برای پاسخگویی» دانست.
در همین راستا، ایتالیا، فنلاند و سوئد جنگندههای خود را در چارچوب مأموریت ناتو برای تقویت جناح شرقی به پرواز درآوردند.
این در حالی است که روسیه، نقض حریم هوایی استونی را تکذیب کرد.