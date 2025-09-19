به گزارش ایلنا، «دوروتی شی»، نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد، پس از رأی‌گیری شورای امنیت درباره ایران گفت که مسیر دیپلماسی همچنان باز است.

وی بدون اشاره به نقض تعهدات برجامی توسط کشورهای غربی، مدعی شد: «ایران اورانیوم را بسیار فراتر از محدودیت‌های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) غنی‌سازی کرده است، آن هم به شیوه‌ای که هیچ هدف غیرنظامی معتبری برای آن وجود ندارد».

شی با اشاره به عدم تصویب قطعنامه لغو دائمی تحریم‌ها علیه ایران، افزود: «اثر عملی این مصوبه آن است که در صورت عدم اقدام بیشتر از سوی شورا، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که پیش از سال ۲۰۱۵ برقرار بود، پس از پایان دوره ۳۰ روزه در تاریخ ۲۷ سپتامبر دوباره به طور خودکار اعمال خواهد شد.»

با این حال، نماینده آمریکا تأکید کرد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است.

وی خاطرنشان کرد: «برای آنکه کاملاً روشن باشد، رأی ما به این قطعنامه مانع دیپلماسی واقعی نخواهد شد».

