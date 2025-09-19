خبرگزاری کار ایران
نماینده روسیه در سازمان ملل:

تروئیکای اروپا شورای امنیت را به ابزاری برای بازی غیرصادقانه خود تبدیل کرده است

تروئیکای اروپا شورای امنیت را به ابزاری برای بازی غیرصادقانه خود تبدیل کرده است
کد خبر : 1688220
نماینده دائم روسیه در شورای امنیت سازمان ملل پیش از رأی‌گیری این نهاد درباره لغو دائمی تحریم‌ها علیه ایران، تأکید کرد که تروئیکای اروپا «به‌طور آشکار روند بررسی اختلافات در چارچوب برجام» را نقض کرده‌ است.

نبنزیا تأکید کرد: «تنها هدف آن‌ها این است که شورای امنیت را به ابزاری برای بازی‌های غیرصادقانه خود تبدیل کنند و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار بر کشوری استفاده کنند که در حال دفاع از منافع حاکمیتی خود است».

وی افزود: «این موضوع نمونه بارزی است که نشان می‌دهد همکاران اروپایی ما در واقع دیپلماسی را کنار گذاشته‌اند و به جای آن زبان زور، باج‌خواهی و ارعاب را ترجیح می‌دهند».

 

