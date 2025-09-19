تروئیکای اروپا شورای امنیت را به ابزاری برای بازی غیرصادقانه خود تبدیل کرده است

به گزارش ایلنا، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در شورای امنیت سازمان ملل پیش از رأی‌گیری این نهاد درباره لغو دائمی تحریم‌ها علیه ایران، تأکید کرد که تروئیکای اروپا «به‌طور آشکار روند بررسی اختلافات در چارچوب برجام» را نقض کرده‌ است.

نبنزیا تأکید کرد: «تنها هدف آن‌ها این است که شورای امنیت را به ابزاری برای بازی‌های غیرصادقانه خود تبدیل کنند و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار بر کشوری استفاده کنند که در حال دفاع از منافع حاکمیتی خود است».

وی افزود: «این موضوع نمونه بارزی است که نشان می‌دهد همکاران اروپایی ما در واقع دیپلماسی را کنار گذاشته‌اند و به جای آن زبان زور، باج‌خواهی و ارعاب را ترجیح می‌دهند».

انتهای پیام/