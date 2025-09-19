خبرگزاری کار ایران
لاوروف و روبیو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار می‌کنند

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که وزرای خارجه این کشور و آمریکا دیدار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که وزرای خارجه این کشور و آمریکا دیدار خواهند کرد. 

وی گفت که دیداری بین «سرگئی لاوروف»، وزیر  خارجه روسیه و «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی او، در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد.

اظهارات نبنزیا در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیا-۲۴ مطرح شد.

 لاوروف در اظهارات قبلی خود به کانال یک روسیه گفته بود که نه تنها بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده، بلکه بین مقامات وزارت امور خارجه، مشاوران امنیت ملی و نمایندگان ویژه دو رئیس جمهور نیز تماس‌های محکمی وجود دارد.

 

