به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که وزرای خارجه این کشور و آمریکا دیدار خواهند کرد.

وی گفت که دیداری بین «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه و «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی او، در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد.

اظهارات نبنزیا در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیا-۲۴ مطرح شد.

لاوروف در اظهارات قبلی خود به کانال یک روسیه گفته بود که نه تنها بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده، بلکه بین مقامات وزارت امور خارجه، مشاوران امنیت ملی و نمایندگان ویژه دو رئیس جمهور نیز تماس‌های محکمی وجود دارد.

