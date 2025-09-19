خبرگزاری کار ایران
روابط ترکیه و مصر به بهترین سطح در تاریخ مدرن رسیده است

وزیر امور خارجه ترکیه، تأیید کرد که روابط کشورش با مصر به «بهترین سطح خود در تاریخ مدرن» رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه،  تأیید کرد که روابط کشورش با مصر به «بهترین سطح خود در تاریخ مدرن» رسیده است.

فیدان گفت که روابط برادرانه بین دو کشور و پیوندهای بین مردم آنها همیشه عالی بوده است.

وی افزود: «به نظر من، روابط مصر و ترکیه اکنون به بهترین سطح خود در تاریخ مدرن رسیده است.»

وی افزود: «دو ملت (ترکیه و مصر) اساساً مشابه هستند و نمی‌توان آنها را از هم متمایز کرد. با این حال، رابطه بین نخبگان سیاسی، چه در سطح بوروکراتیک و چه در سطح دولتی، در حال حاضر به سطح عالی رسیده است، زیرا ما توانسته‌ایم در مورد همه مسائل بحث کنیم.»

