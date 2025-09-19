خبرگزاری کار ایران
بلاروس یک دیپلمات چک را عنصر نامطلوب اعلام کرد

وزارت امور خارجه بلاروس اعلام کرد که یک دیپلمات چک به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت امور خارجه بلاروس اعلام کرد که یک دیپلمات چک به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شده است. 

اخیراً، دولت‌های لهستان و چک از مشاوران بلاروسی  خواستند که کشورهایشان را ترک کنند.

وزارت خارجه بلاروس به سرپرست موقت نمایندگی دیپلماتیک چک در بلاروس،  دستور داد که ظرف ۷۲ ساعت ابن کشور را ترک کند. 

این وزارتخانه تأکید کرد که مجبور است مطابق با سیاست دیپلماتیک، از جمله در مورد محدودیت‌های اعمال شده بر سفارت بلاروس در جمهوری چک، پاسخ دهد.

