بلاروس سفیر لهستان را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه بلاروس امروز -جمعه- اعلام کرد که کاردار لهستان برای بحث مفصل در مورد روابط بین دو کشور به دفتر مرکزی وزارتخانه احضار شده است.

مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه بلاروس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز، وویژک ویلیمونیچ، کاردار سفارت جمهوری لهستان در جمهوری بلاروس، برای بحث مفصل در مورد وضعیت فعلی روابط بلاروس و لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد.»

در این بیانیه آمده است که جزئیات این گفتگو متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/