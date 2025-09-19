خبرگزاری کار ایران
سازمان ملل خبر داد:

ثبت ۲۶ هزار مورد سوءتغذیه شدید کودکان در نوار غزه

ثبت ۲۶ هزار مورد سوءتغذیه شدید کودکان در نوار غزه
کد خبر : 1688108
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد طی ماه‌های ژوئیه و اوت، حدود ۲۶ هزار مورد سوءتغذیه شدید کودکان زیر ۵ سال در نوار غزه به ثبت رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد طی ماه‌های ژوئیه و اوت، حدود ۲۶ هزار مورد سوءتغذیه شدید کودکان زیر ۵ سال در نوار غزه به ثبت رسیده است.

اوچا اعلام کرد این رقم بالاتر از مجموع موارد ثبت شده سوءتغذیه کودکان در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ و نشان دهنده وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه است.

این موسسه وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد از حدود ۹۵ هزار کودکی که در ماه اوت معاینه شدند ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر دچار سوء تغذیه شدید بودند که به درمان نیاز داشتند. در ماه ژوئیه نیز بیش از ۱۵۰ هزار کودک تحت معاینه قرار گرفتند و مشخص شد ۱۳ هزار نفر از آنان دچار سوء تغذیه شدید هستند.

