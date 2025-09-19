خبرگزاری کار ایران
مقام روس:

سفر ترامپ به انگلیس همبستگی آنگلوساکسون را تقویت کرده است

یک مقام روس گفت که رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا، حمایت لندن از همبستگی آنگلوساکسون را مجدداً تأیید کرده و یک پایه اقتصادی فناوری برای روابط ایجاد کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر یاکوونکو»، سفیر روسیه در بریتانیا، گفت که سفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا، حمایت لندن از همبستگی آنگلوساکسون را مجدداً تأیید کرده و یک پایه اقتصادی فناوری برای روابط ایجاد کرده است.

وی به خبرگزاری ریانووستی گفت: «توافقنامه رونق فناوری شامل سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش تقریباً ۳۴۰ میلیارد دلار در اقتصاد راکد بریتانیا، از جمله انرژی هسته‌ای، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است.»

یاکوونکو افزود: «در میان سرمایه‌گذاران، غول‌های فناوری مانند مایکروسافت و گوگل  حضور دارند که اتحادیه اروپا به طور جمعی در برابر هژمونی آنها مقاومت می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که لندن هنگام خروج از اتحادیه اروپا انتظار داشت.»

