گردانهای قسام:
غزه قبرستان سربازان اشغالگر خواهد بود
فرماندهی گردانهای شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس، در بیانیهای به نیروهای اشغالگر در خصوص تشدید حملات در نوار غزه هشدار داد.
فرماندهی گردانهای القسام با اعلام اینکه اسرای اسرائیلی در محلههای مختلف شهر غزه پراکنده شدهاند، تأکید کرد که تا زمانی که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی تصمیم به کشتن این اسرا دارد، ما لزومی به مراعات برای حفظ جان آنها احساس نمی کنیم.
این گروه همچنین اعلام کرد که «غزه لقمهای آسان برای ارتش ضعیف نخواهد بود و ما از شما نمیترسیم و آمادهایم ارواح سربازان اشغالگر را به جهنم بفرستیم».
القسام تصریح کرد که «ارتشی از شهادتطلبان» و «هزاران کمین و تله انفجاری» آماده کرده و تأکید کرد که غزه در هر اقدامی برای نفوذ و اشغال، قبرستان سربازان اشغالگر خواهد بود.