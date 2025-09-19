فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه استعفا داد
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به دلیل «مسائل شخصی» از سمت خود استعفا داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «گییر پدرسن» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از سمت خود استعفا داد.
وی دلیل این تصمیم را «مسائل شخصی» عنوان کرد.
این تصمیم پس از بیش از شش سال و نیم حضور پدرسن در این جایگاه اتخاذ شد و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز با این درخواست موافقت کرده است.
این دیپلمات نروژی، در بیانیهای از «قدردانی عمیق» خود نسبت به مردم سوریه سخن گفت و آنها را به دلیل شجاعت و انسانیت استثنایی در طول این سالها ستود.
وی افزود: «با توجه به تحولات عمیقی که سوریه شاهد آن است و آغاز فصلی تازه، وظیفه خود دانستم که در سمت خود باقی بمانم و در ماههای سرنوشتساز نخست مرحله انتقال سیاسی به هدایت تلاشهای سیاسی سازمان ملل کمک کنم».
پدرسن همچنین تأکید کرد که معدود کسانی در جهان رنجی به عمق رنج مردم سوریه را تجربه کردهاند و چنین توانایی در پایداری و استقامت از خود نشان دادهاند.