خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امارات به دنبال کاهش روبط با رژیم صهیونیستی

امارات به دنبال کاهش روبط با رژیم صهیونیستی
گزارش‌ها حاکی از آن است که امارات متحده عربی، کاهش روابط با رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس گزارش‌ها، امارات متحده عربی در حال بررسی کاهش روابط خود با رژیم صهیونیستی و احتمال فراخواندن سفیر خود از اراضی اشغالی در صورت الحاق کرانه باختری است.

رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته در پاسخ به درخواست‌های دولت‌های اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، تهدید به الحاق کرانه باختری اشغالی کرده است.

خبرگزاری رویترز، به نقل از سه منبع، گزارش داد که ابوظبی روابط خود با رژیم صهیونیستی را به طور کامل قطع نخواهد کرد، اما ممکن است سفیر خود را فراخواند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
