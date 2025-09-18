انگلیس پس از سفر ترامپ، فلسطین را به رسمیت میشناسد
رسانهها گزارش دادند که دولت انگلیس پس از پایان سفر رئیسجمهور آمریکا به این کشور، فلسطین را به رسمیت میشناسد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روزنامه «آی پیپر» روزگذشته -چهارشنبه- به نقل از منابع دولتی گزارش داد که انگلیس پایان هفته جاری، پس از پایان سفر رسمی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به این کشور، رسما کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
«کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس، در ماه جولای، گفته بود: «بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه اسرائیل گامهای اساسی برای رسیدگی به وضعیت انسانی در غزه بردارد و با آتشبس موافقت کند».
در این گزارش افزوده شد: «دلیل به تعویق انداختن اعلام این خبر تا پس از عزیمت ترامپ از انگلیس این است که این اقدام میتوانست خطر تشدید تنشها با واشنگتن را به دنبال داشته باشد».