یک منبع آگاه عنوان کرد:
توافقات امنیتی و نظامی میان سوریه و اسرائیل در راه است
یک منبع آگاه در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق و تلآویو تا پایان سال جاری میلادی، توافقات متعددی را به امضا خواهند رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یک منبع در وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دمشق و تلآویو تا پایان سال جاری میلادی، توافقات امنیتی و نظامی متعددی را امضا خواهند کرد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت که مذاکرات با اسرائیل پیشرفت داشته است و توافقهای متوالی با طرف اسرائیلی قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: «این توافقات در درجه اول، امنیتی و نظامی خواهند بود.»