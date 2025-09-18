توافقات امنیتی و نظامی میان سوریه و اسرائیل در راه است

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یک منبع در وزارت خارجه سوریه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دمشق و تل‌آویو تا پایان سال جاری میلادی، توافقات امنیتی و نظامی متعددی را امضا خواهند کرد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت که مذاکرات با اسرائیل پیشرفت داشته است و توافق‌های متوالی با طرف اسرائیلی قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: «این توافقات در درجه اول، امنیتی و نظامی خواهند بود.»

انتهای پیام/