خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع دفاعی ترکیه:

تغییر موضعی در رابطه با سامانه‌های اس-۴۰۰ نداشته‌ایم

تغییر موضعی در رابطه با سامانه‌های اس-۴۰۰ نداشته‌ایم
کد خبر : 1687890
لینک کوتاه کپی شد.

منابع وزارت دفاع ترکیه، اعلام کردند که سامانه‌های اس-۴۰۰ بدون تغییر در خدمت باقی می‌مانند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابعی در وزارت دفاع ترکیه در جمع خبرنگاران در آنکارا اعلام کردند که سیستم‌های موشکی ضد هوایی «اس-۴۰۰» ساخت روسیه که به ترکیه تحویل داده شده، همچنان در ارتش ترکیه فعال باقی می‌مانند و هیچ تغییری در موضع ترکیه در مورد استفاده از آنها ایجاد نشده است.

این مقامات تاکید کردند: «سیستم پدافندی اس-۴۰۰ همچنان در نیروی مسالح در خدمت هستند و موضع ما در رابطه  با اس-۴۰۰ تغییر نکرده است».

این بیانیه در پاسخ به گزارش‌های  رسانه‌ها  درباره اینکه ترکیه ممکن است این سیستم‌های پدافندی را به روسیه بازگرداند یا آنها را به فروش برساند، بیان شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی