به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابعی در وزارت دفاع ترکیه در جمع خبرنگاران در آنکارا اعلام کردند که سیستم‌های موشکی ضد هوایی «اس-۴۰۰» ساخت روسیه که به ترکیه تحویل داده شده، همچنان در ارتش ترکیه فعال باقی می‌مانند و هیچ تغییری در موضع ترکیه در مورد استفاده از آنها ایجاد نشده است.

این مقامات تاکید کردند: «سیستم پدافندی اس-۴۰۰ همچنان در نیروی مسالح در خدمت هستند و موضع ما در رابطه با اس-۴۰۰ تغییر نکرده است».

این بیانیه در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ها درباره اینکه ترکیه ممکن است این سیستم‌های پدافندی را به روسیه بازگرداند یا آنها را به فروش برساند، بیان شد.

انتهای پیام/