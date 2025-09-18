اینترسپت گزارش داد؛
آمار نیروهای مستقر در شهرهای آمریکا به ۳۵ هزار نفر رسیده است
اینترسپت گزارش داد که تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در خیابانهای شهرهای آمریکا از ماه ژوئیه ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۳۵ هزار نفر رسیده است.
به دنبال دستور رئیسجمهور آمریکا، نیروهایی از ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، تفنگداران دریایی و گارد ملی در چندین شهر در حداقل پنج ایالت آریزونا، کالیفرنیا، نیومکزیکو، تگزاس و فلوریدا مستقر شدهاند.
با این حال، وبسایت اینترسپت ادعا میکند که تعداد واقعی نیروهای مستقر ممکن است بسیار بیشتر باشد.