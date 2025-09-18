آمار نیروهای مستقر در شهرهای آمریکا به ۳۵ هزار نفر رسیده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، اینترسپت گزارش داد که تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در خیابان‌های شهرهای آمریکا از ماه ژوئیه ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۳۵ هزار نفر رسیده است.

به دنبال دستور رئیس‌جمهور آمریکا، نیروهایی از ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، تفنگداران دریایی و گارد ملی در چندین شهر در حداقل پنج ایالت آریزونا، کالیفرنیا، نیومکزیکو، تگزاس و فلوریدا مستقر شده‌اند.

با این حال، وب‌سایت اینترسپت ادعا می‌کند که تعداد واقعی نیروهای مستقر ممکن است بسیار بیشتر باشد.

