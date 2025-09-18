سئول:
به تلاش برای گفتوگو با پیونگ یانگ ادامه میدهیم
رئیسجمهور کره جنوبی گفت که کشورش به تلاش برای کاهش تنش با همسایه شمالی ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد، «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی، گفت که دولتش به تلاش برای کاهش تنشها در شبه جزیره کره از طریق گفتوگو ادامه خواهد داد.
لی در سخنرانی کتبی خود در مجمع جهانی کره که توسط «لیم وونگ-سون» معاون دوم دفتر امنیت ملی ایراد شد، گفت: «دولت از ابتدا اقداماتی را برای کاهش تنشهای نظامی و احیای اعتماد میان دو کره انجام داده و به طور مداوم این موضع را حفظ خواهد کرد».
وی اظهار داشت: «زمان آن رسیده است که به دوران رویارویی و خصومت پایان دهیم».
وی افزود: «در میان توافقات موجود بین دو کره، مواردی را که میتوانند اجرا شوند، شناسایی خواهیم کرد. ما تلاش خواهیم کرد تا فضایی برای گفتوگو و همکاری ایجاد کنیم».