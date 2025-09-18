وال استریت ژورنال گزارش داد:
ترامپ به طور خصوصی از اقدامات نتانیاهو در جنگ غزه انتقاد میکند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وال استریت ژورنال گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، به طور فزایندهای از نخستوزیر اسرائیل به دلیل استراتژی جنگ غزه ناامید شده است و هفته گذشته در مورد وی با مشاوران ارشد خود صحبت کرده است.
این روزنامه به نقل از مقامات نزدیک به ترامپ که نامشان فاش نشده، نوشت: «ترامپ با تشدید نظامی نتانیاهو در غزه مخالف بود و طرفدار یک توافق از طریق مذاکره بود و به ویژه از تصمیم او برای حمله به مذاکرهکنندگان حماس در دوحه خشمگین بود.»
در این گزارش خبری آمده است که ترامپ پس از اطلاع از حمله به قطر، با عصبانیت گفت: «او دارد با من بدرفتاری میکند.»