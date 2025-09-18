خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال گزارش داد:

ترامپ به طور خصوصی از اقدامات نتانیاهو در جنگ غزه انتقاد می‌کند

ترامپ به طور خصوصی از اقدامات نتانیاهو در جنگ غزه انتقاد می‌کند
کد خبر : 1687879
لینک کوتاه کپی شد.

وال استریت ژورنال گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا، به طور فزاینده‌ای از نخست‌وزیر اسرائیل به دلیل استراتژی جنگ غزه ناامید شده است و هفته گذشته در مورد وی با مشاوران ارشد خود صحبت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وال استریت ژورنال گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به طور فزاینده‌ای از نخست‌وزیر اسرائیل به دلیل استراتژی جنگ غزه ناامید شده است و هفته گذشته در مورد وی با مشاوران ارشد خود صحبت کرده است. 

این روزنامه به نقل از مقامات نزدیک به ترامپ که نامشان فاش نشده، نوشت: «ترامپ با تشدید نظامی نتانیاهو در غزه مخالف بود و طرفدار یک توافق از طریق مذاکره بود و به ویژه از تصمیم او برای حمله به مذاکره‌کنندگان حماس در دوحه خشمگین بود.»

در این گزارش خبری آمده است که ترامپ پس از اطلاع از حمله به قطر، با عصبانیت گفت: «او دارد با من بدرفتاری می‌کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی