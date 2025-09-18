خبرگزاری کار ایران
مادرید درباره نقض حقوق بشر در غزه تحقیق می‌کند

مادرید درباره نقض حقوق بشر در غزه تحقیق می‌کند
دفتر دادستانی عمومی اسپانیا اعلام کرد که مادرید تحقیقاتی را در مورد «نقض حقوق بشر در غزه» آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دفتر دادستانی عمومی اسپانیا اعلام کرد که مادرید تحقیقاتی را در مورد «نقض حقوق بشر در غزه» آغاز خواهد کرد.

به گزارش رسانه‌های اسپانیایی، دادستان کل این کشور، فرمانی مبنی بر تشکیل یک گروه کاری برای بررسی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در نوار غزه صادر کرده است.

دفتر دادستانی عمومی در بیانیه‌ای رسمی توضیح داد که هدف از این تحقیقات «جمع‌آوری شواهد و ارائه آن به مقامات ذیصلاح، مطابق با تعهدات اسپانیا در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر» است.

